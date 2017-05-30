Ан-26 с курсантами разбился в России, есть жертвы

КИЕВ, 30 мая — РИА Новости Украина. В России совершил жесткую посадку самолет Ан-26 учебной авиабазы Краснодарского высшего авиационного училища летчиков, сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

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ЧП произошло в Саратовской области, один военнослужащий погиб, пять членов экипажа госпитализированы.

Инцидент произошел в ходе проведения учебно-тренировочного полета.

"При заходе на посадку на аэродром Балашов в Саратовской области самолет не выдержал параметры снижения и ушел ниже глиссады (угла посадки). На борту самолета находились шесть членов экипажа. При жесткой посадке самолет загорелся. Один военнослужащий погиб, пять членов экипажа вертолетом поисково-спасательной службы оперативно доставлены в медицинское учреждение", — говорится в сообщении.

Пострадавшим военнослужащим оказывается вся необходимая медицинская помощь.

"По предварительной информации с места происшествия, причиной мог стать отказ одного из двигателей. Для установления причин к месту происшествия вылетела специальная комиссия министерства обороны", — сообщает ведомство.

Напомним, пресс-секретарь Петра Порошенко Святослав Цеголко 1 февраля заявил, что министр обороны Степан Полторак доложил президенту об обстреле украинского транспортного самолета во время тренировочного полета в районе Одесского газового месторождения. Минобороны Украины заявило, что украинский транспортный самолет ВМС Ан-26 был обстрелян из стрелкового оружия якобы с буровых вышек РФ в Черном море. В штабе российского Черноморского флота категорически опровергли сообщения украинского руководства о якобы обстреле самолета Ан-26.

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