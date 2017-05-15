Хор русской армии поздравил рэпера Басту с днем рождения его песней

Хор русской армии поздравил рэпера Басту с днем рождения, исполнив его песню.

"Недавно российскому рэперу, музыкальному продюсеру и наставнику шоу "Голос" Басте a.k.a Ноггано a.k.a N1NT3ND0 исполнилось 37 лет. Поздравляем. Спасибо уважаемому Василию Михайловичу за его творчество, которое нас вдохновляет. Вместе мы поднимем российский музыкальный шоу-бизнес с колен", — говорится в описании к видео.

Ранее сообщалось, что данные российского рэп-исполнителя Басты внесены в базу сайта "Миротворец" за посещение им Крыма.

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