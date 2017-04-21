В РФ ждут, когда ЕС прекратит игнорировать уклонение Украины от "Минска"

МОСКВА, 21 апр — РИА Новости Украина. МИД РФ рассчитывает, что Евросоюз наконец обратит внимание на уклонение Киева от выполнения своих обязательств в рамках Минских соглашений, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

"Украинский кризис остается в центре наших разногласий с Евросоюзом. Надеемся, что ЕС прекратит игнорировать упорное уклонение Киева от выполнения своей части обязательств по реализации Минских соглашений, прежде всего в сфере политического урегулирования, обратит внимание на проявления агрессивного национализма, нарушения свободы слова и прав журналистов на Украине", — говорится в комментарии, который опубликован в связи с предстоящим визитом в Москву Высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини.

Кроме того, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и Могерини обсудят на переговорах 24 апреля в Москве ситуацию в Украине, в Сирии, Ираке, Ливии, а также положение дел вокруг ядерной программы Ирана.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.