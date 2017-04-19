Выполнить "Минск-2": мировое сообщество против украинских "ястребов"

Андрей Лубенский, РИА Новости Украина

Лидеры стран "нормандской четверки" провели телефонные переговоры, в ходе которых высказались за неукоснительное выполнение "Минска-2" и подчеркнули важность соблюдения пасхального перемирия. Это идет вразрез с воинственной риторикой некоторых украинских политиков, призывающих отвоевывать территорию "метр за метром".

О чем говорили

Президент России Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель, президент Франции Франсуа Олланд и президент Украины Петр Порошенко провели телефонные переговоры.

Как сообщает пресс-служба Кремля, в ходе разговора лидеры "подчеркнули важность строгого соблюдения пасхального перемирия в Донбассе, также вновь подтвердили приверженность выполнению минских соглашений в сфере безопасности и по политическим аспектам урегулирования".

В пресс-службе президента Украины также сообщили о том, что "лидеры стран нормандского формата подтвердили приверженность имплементации Минских договоренностей в части, в частности, касающейся как безопасности, так и политических аспектов урегулирования".

"Они (лидеры — Ред.) приветствовали договоренность о возобновлении режима прекращения огня по случаю Пасхи, как было согласовано на заседании Трехсторонней контактной группы 29 марта, и подчеркнули важность строгого соблюдения указанного режима", — говорится в сообщении, обнародованном на сайте президента Украины.

Сообщается также, что "лидеры призвали интенсифицировать усилия для освобождения и обмена задержанных по принципу "всех на всех" и осудили угрозы наблюдателям Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ".

Кроме того, "собеседники поблагодарили Президента Франции Франсуа Олланду за его усилия в рамках Нормандского формата и выразили надежду, что этот формат продолжит работу после президентских выборов во Франции".

Представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы, первый вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко на своей странице в Facebook написала, что ключевыми темами переговоров были "безопасность и заложники".

Пасхальное перемирие под взрывы мин

О важности выполнения Минских соглашений лидеры стран нормандского формата говорят не в первый раз, однако до сих пор ни один пункт "Минска-2" не выполнен. Даже пункт первый — о незамедлительном и всеобъемлющем прекращение огня — приходится "укреплять" регулярными перемириями (столь же регулярно срываемыми).

Договоренность о прекращении огня на пасхальные дни, судя по сообщениям противоборствующих сторон, нарушаются ежедневно. Пресс-центр штаба АТО в понедельник сообщил о том, что ситуация в зоне проведения спецоперации обостряется, "за минувшие сутки подразделения российско-оккупационных войск 32 раза открывали огонь по позициям ВСУ…".

А по данным оперативного командования непризнанной ДНР, это украинские силовики за сутки 32 раза нарушили "режим тишины" (об этом сообщает Донецкое агентство новостей). При этом под огнем оказались 16 населенных пунктов республики.

"Луганский информационный центр" в понедельник сообщил об обстреле силовиками Первомайска и поселка Фрунзе… Не очень все это похоже на строгое соблюдение перемирия.

И вряд ли ситуация изменится, если не будет диалога между Киевом, Донецком и Луганском. Ранее глава ДНР Александр Захарченко в ходе "прямой линии" с жителями Украины заявил, он готов вести переговоры с президентом Порошенко, если тот "подтвердит свою решимость прекратить войну". Ответных заявлений пока не последовало.

Глава МИД РФ Сергей Лавров отметил в связи с телефонными переговорами лидеров нормандского формата, что полное и последовательное выполнение минских соглашений — это "единственный путь достижения устойчивого урегулирования". Однако, по его словам, "важно, чтобы слова наших украинских соседей перестали расходиться с делом".

Власти нужна военная истерия?

Но слова тоже бывают разные. Ранее Лавров усомнился в адекватности украинских политиков, реагируя на высказывание секретаря СНБО Украины Александра Турчинова, сказавшего в интервью Русской службе ВВС, что украинские военные в Донбассе должны "метр за метром, километр за километром продвигаться на восток", главное — не проскочить границу (с РФ — Ред.).

Лавров напомнил, что "это далеко не первое высказывание подобного рода, до господина Турчинова такую же угрожающую риторику, воинствующую регулярно применяли и президент (Украины Петр) Порошенко, и (спикер Рады Андрей) Парубий, и другие деятели".

По мнению главы МИД РФ, "это означает, что украинская сторона, украинское руководство не хочет выполнять Минские договоренности даже в той части, которая касается решения проблем безопасности".

В Киеве тоже не все верят в искренность намерений властей достичь мирного урегулирования конфликта.

Так, политолог Евгений Филиндаш заявил в эфире телеканала NewsOne, что нормандский формат не может быть эффективным в достижении мира в Донбассе до тех пор, "пока в Украине нынешняя власть, которая кровно заинтересована в продолжении боевых действий, потому что эта власть на крови пришла, стала властью, она держится только на терроре, на запугивании инакомыслящих, на войне против всех инакомыслящих".

По мнению эксперта, с учетом того, до какого состояния доведена страна, власть может удержаться только в атмосфере военной истерии…

Воевать или договариваться

О чем и в какой тональности говорили лидеры стран нормандской четверки, известно мало, но сам факт, что они выражают намерение сохранить минский формат, уже не может не радовать. Об этом сказал РИА Новости Украина политолог, директор фонда "Украинская политика" Кость Бондаренко.

"Мы знаем только то, что появилось в коммюнике, мы не знаем ни тональности разговоров, ни различных тонкостей и нюансов. Как раз, очевидно, дело и кроется в нюансах и в тонкостях… Поэтому пока что довольствуемся только информацией о том, что стороны опять выразили поддержку и озабоченность…", — отметил политолог.

Однако, по его словам, "сам факт, что минский формат не хоронят, а считают его рабочим, уже настраивает на оптимистичный лад".

Бондаренко в связи с этим напомнил о воинственной позиции некоторых украинских политиков — например, о позиции секретаря СНБО Александра Турчинова, который, по словам эксперта, "находясь на лечении в Германии, умудрился дать интервью ВВС, явно постановочное".

"Соответственно, он (Турчинов — Ред.) и политики из "ястребиного" крыла говорят о том, что необходимо отвоевывать украинскую землю метр за метром в Донбассе — и нет альтернативы этому. То есть Турчинов отвергает Минские договоренности как таковые. Но видно, что мировое сообщество не в восторге от такой позиции", - резюмировал Бондаренко.

Напомним: по данным ООН, жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены.