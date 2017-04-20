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    Заказчик теракта в Санкт-Петербурге установлен

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    Теракт в метро Санкт-Петербурга (109)

    (обновлено: )24430
    На данный момент в деле о теракте в петербургской подземке есть 10 фигурантов, в том числе братья Азимовы. Акрам, старший из них, 19 апреля был задержан в Новой Москве и доставлен в Следственный комитет.
    Ситуация у станции метро Технологический институт в Санкт-Петербурге, где произошел взрыв
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 20 апр — РИА Новости Украина. Заказчик теракта, совершенного в метрополитене Санкт-Петербурга, установлен, заявил директор ФСБ Александр Бортников, передает РИА Новости.

    Смотрите также: Задержание одного из организаторов теракта в метро Петербурга

    "Установлен", — сказал он, не раскрыв какие-либо детали.

    На данный момент в деле о теракте в петербургской подземке есть 10 фигурантов, в том числе братья Азимовы. Акрам, старший из них, 19 апреля был задержан в Новой Москве и доставлен в Следственный комитет. Сейчас в Басманном суде Москвы. рассматривается ходатайство о его аресте.

    Напомним, 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва погибли 15 человек.

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