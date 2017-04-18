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    В Израиле расписали русскую церковь сатанинскими символами

    (обновлено: )23202
    Русское подворье с церковью было в начале XX века основано на горе Кармель, которая связана с именем библейского пророка Илии. Инцидент произошел вечером 17 апреля.
    В Израиле расписали русскую церковь сатанинскими символами
    haifaru.co.il

    КИЕВ, 18 апр – РИА Новости Украина. Вандалы осквернили русскую православную церковь на севере Израиля, расписав ее стены сатанинскими символами, сообщил РИА Новости настоятель храма протоирей Мирослав Витив.

    На церкви пророка Илии в городе Хайфе вандалы черной краской нарисовали перевернутые кресты, пентаграммы, три шестерки.

    "Вчера вечером мы обнаружили на внешней стене надписи… Сатанинская символика. Такая неприятная вещь произошла. Вандализм. Сегодня здесь были представители консульства (России), была полиция", — сказал собеседник агентства.

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    Русское подворье с церковью было в начале XX века основано на горе Кармель, которая связана с именем библейского пророка Илии. Христиане верят, что именно здесь он одержал победу в состязании со жрецами языческого Ваала, доказав тогдашним израильтянам истинность своей веры и отвратив их от идолопоклонничества.

    Отец Мирослав рассказал, что в начале 1990-х годов церковь уже подверглась нападению вандалов, которые тогда причинили ей больший ущерб, повредив икону и оставив оскорбительные надписи на стенах и вратах.

    В январе в Шевченковском районе Киева неустановленные лица пытались поджечь церковь Украинской православной церкви в честь святителя Петра Могилы.

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