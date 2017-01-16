В Киеве церковь забросали "коктейлями Молотова"

КИЕВ, 16 янв — РИА Новости Украина. В Шевченковском районе столицы в понедельник неустановленные лица пытались поджечь церковь Украинской православной церкви в честь святителя Петра Могилы, сообщает информационно-просветительский отдел УПЦ.

"Четыре стеклянные бутылки с зажигательной смесью, брошенные в храм, отрекошетили от церковных стен и не разбились", — сказано в сообщении.

информационно-просветительский отдел УПЦ Церковь УПЦ в честь святителя Петра Могилы

По сообщению настоятеля храма протоиерея Иоанна Тронько, около четырех часов утра злоумышленники бросили в южную стену деревянного храма четыре зажженные стеклянные бутылки с горючей смесью. "Только чудом, покровительством Пресвятой Богородицы, храм остался невредимым, — говорит священник, — бутылки не разбились и улетели от стен".

Как отмечается, от попытки поджечь церковь остались лишь обгоревшие следы от попадания "коктейля Молотова". Полиция Шевченковского района — в курсе правонарушения.

Протоиерей Иоанн заявляет, что целью попыток поджечь храм является намерение отобрать дорогостоящую землю, на которой соит здание. По его словам, приход уже полгода страдает от агрессивных действий "неизвестных инвесторов", которые намерены построить на месте храма многоэтажки.

Этот храм уже второй раз пытаются сжечь неизвестные злоумышленники. Предыдущая попытка уничтожить церковь состоялась в январе прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области произошел масштабный пожар в деревянной церкви.