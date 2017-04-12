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    Россия

    В РПЦ назвали "пошлятиной" выпуск телефонов с религиозной символикой

    (обновлено: )14010
    Русская православная церковь не давала никакого благословения на продажу люксовых моделей мобильных телефонов, заявил глава патриаршей пресс-службы иерей Александр Волков.
    Святые iPhone 7 с молитвами к Пасхе
    caviar-phone.ru

    КИЕВ, 12 апр – РИА Новости Украина. Русская православная церковь не благословляла продажу люксовых моделей мобильных телефонов "Спаси и сохрани" с религиозной символикой, а агрессивная рекламная кампания производителя – "пошлятина", заявил глава патриаршей пресс-службы иерей Александр Волков.

    Святые iPhone 7 с молитвами к Пасхе
    caviar-phone.ru
    В России к Пасхе выпустили "святые" iPhone 7 с молитвами

    Ранее компания Caviar smart luxury разместила на своем сайте рекламу новых смартфонов Credo "Спаси и сохрани" стоимостью почти 220 тысяч рублей (более 100 тысяч гривен). Caviar выполнила корпусы телефонов из цельного золота. Гравировка в виде узора нанесена на заднюю панель и боковые грани и покрыта золотом 999-й пробы. Компания заявила, что продажа "православных" телефонов осуществляется с благословения РПЦ, так как модели благословил и освятил епископ Городецкий и Ветлужский Августин.

    "Обращаю внимание на тот факт, что никакого благословения Русской православной церкви на продажу люксовых моделей мобильных телефонов нет. Формулировка "в РПЦ благословили.." является чистой воды обманом, поскольку для такой формулировки нужно благословение патриарха или решение Синода, чего, разумеется, не может быть в принципе в отношении подобных вещей", — написал Волков на своей странице в Facebook.

    По его словам, какие-то действия отдельно взятого епископа никак не могут быть основанием для такого обобщения. "Агрессивная рекламная кампания производителя, конечно, оправдывает с его точки зрения любые средства, но так поступать просто нечестно. Пошлятина какая-то", — заключил священник.

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