наверх
04.03.201722:17
Курсы валют НБУ
  • EUR28.48- 0.15
  • USD27.09- 0.09
Рубрики
Ещё
    В мире

    У Обамы опровергли обвинения Трампа о прослушке телефона - СМИ

    Тема:

    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (66)

    1501
    Как заявил представитель экс-президента США Барака Обамы Кевин Льюис, администрация Обамы никогда не вмешивалась в независимые расследования, проводимые министерством юстиции США.
    Барак Обама и Дональд Трамп на инаугурации
    REUTERS Brian Snyder

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Представитель экс-президента США Барака Обамы Кевин Льюис опроверг обвинения Дональда Трампа относительно прослушки телефона. Об этом сообщает агентство Рейтер.

    Дональд Трамп репетирует свою речь перед выступлением в конгрессе
    Канал на Youtube BLOOPERS_
    Репетиция в лимузине. Как Трамп готовился к выступлению в конгрессе

    "Ни президент Обама, ни кто-либо из чиновников Белого дома никогда не давали распоряжения проводит слежку за кем-либо из граждан США. Любое предположение об обратном попросту ложно", — заявил представитель Обамы Кевин Льюис.

    Администрация Обамы также никогда не вмешивалась в независимые расследования, проводимые министерством юстиции США, отметил он.

    В субботу Трамп, вступивший в должность президента США 20 января, написал в своем микроблоге в Twitter, что ему стало известно, что "президент Обама прослушивал мои разговоры" за месяц до выборов, состоявшихся 8 ноября. При этом Трамп сравнил эту ситуацию со знаменитым Уотергейтским скандалом 1972 года, в результате которого в отставку ушел президент США Ричард Никсон.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Роман Насиров. Архивное фото
    Дело Насирова: заказ или настоящее расследование?
    Авария на шахте "Степная" во Львовской области
    Львовская область, взрыв на шахте: много жертв
    Вагоны с углем
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Работа за компьютером
    Неугодные СМИ. Власть против медиа