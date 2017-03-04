У Обамы опровергли обвинения Трампа о прослушке телефона - СМИ

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Представитель экс-президента США Барака Обамы Кевин Льюис опроверг обвинения Дональда Трампа относительно прослушки телефона. Об этом сообщает агентство Рейтер.

"Ни президент Обама, ни кто-либо из чиновников Белого дома никогда не давали распоряжения проводит слежку за кем-либо из граждан США. Любое предположение об обратном попросту ложно", — заявил представитель Обамы Кевин Льюис.

Администрация Обамы также никогда не вмешивалась в независимые расследования, проводимые министерством юстиции США, отметил он.

В субботу Трамп, вступивший в должность президента США 20 января, написал в своем микроблоге в Twitter, что ему стало известно, что "президент Обама прослушивал мои разговоры" за месяц до выборов, состоявшихся 8 ноября. При этом Трамп сравнил эту ситуацию со знаменитым Уотергейтским скандалом 1972 года, в результате которого в отставку ушел президент США Ричард Никсон.