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    Трамп отложит подготовку соглашения с РФ по борьбе с ИГ - СМИ

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    Трамп: миграционный указ, отношения с РФ, стена с Мексикой (64)

    (обновлено: )4603
    Как пишут СМИ, смена внешнеполитического курса может быть связана с тем, что новые лица в окружении Дональда Трампа придерживаются более жесткой позиции по отношению к России.
    Дональд Трамп
    REUTERS Jim Young

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп может временно отложить планы, предусматривающие работу над договоренностями с РФ по борьбе с ИГ и другим вопросам нацбезопасности, сообщает Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на источники в администрации президента и неназванных западных дипломатов.

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    Как говорится в сообщении, это может быть связано с давлением на команду Трампа из-за обвинений в контактах с РФ.

    По данным агентства, смена внешнеполитического курса может быть связана с тем, что новые лица в окружении Трампа придерживаются более жесткой позиции по отношению к России. В частности советник президента по национальной безопасности Герберт Макмастер на встрече с сотрудниками Совета национальной безопасности назвал Россию и Китай странами, которые хотят перевернуть существующий мировой порядок, заявил один из чиновников в администрации, присутствовавший на встрече.

    В свою очередь диппредставители западных стран в беседах с Трампом подчеркнули, что соглашение с Россией несет большие риски, заявил дипломатический источник.

    Пресс-секретарь президента США Шон Спайсер в конце февраля сообщал, что президент США Дональд Трамп попытается заключить "сделку" с РФ по борьбе с терроризмом и экономике.

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