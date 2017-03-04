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    Трамп обвинил Обаму в прослушке телефона во время предвыборной кампании

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    Президент США Дональд Трамп сообщил, что его прослушивали в нью-йоркском небоскребе Trump Tower. Он назвал прослушку его телефонных разговоров во время предвыборной кампании низостью.
    Дональд Трамп. Архивное фото
    twitter.com/realdonaldtrump

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-лидер страны Барак Обама прослушивал его телефонные разговоры во время предвыборной кампании.

    Дональд Трамп репетирует свою речь перед выступлением в конгрессе
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    Репетиция в лимузине. Как Трамп готовился к выступлению в конгрессе

    "Как низко мог опуститься президент Обама, чтобы прослушивать мои телефонные разговоры по время сакрального избирательного процесса. Это Уотергейтский скандал Никсона. Плохой (или ненормальный) парень", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

    "Могу поспорить, что хороший адвокат может раздуть большое дело из того факта, что президент Обама подслушивал мои телефонные разговоры в октябре прямо перед выборами!" — написал Трамп в Twitter. По словам Трампа, его прослушивали в нью-йоркском небоскребе Trump Tower.

    Президент США также поинтересовался: "Законно ли действующему президенту заниматься прослушкой предвыборной компании в преддверии выборов?".

    Уотергейтский скандал разразился в 1972 году после задержания в отеле "Уотергейт" группы людей с подслушивающей аппаратурой. Расследование привело к вскрытию фактов многочисленных злоупотреблений администрации президента Ричарда Никсона и стало поводом к его досрочному уходу с поста.

    Ранее сообщалось, что немецкий журнал Der Spiegel разместил на обложке нового номера портрет президента США Дональда Трампа с лицом российского президента Владимира Путина.

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