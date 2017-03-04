Трамп обвинил Обаму в прослушке телефона во время предвыборной кампании

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп заявил, что экс-лидер страны Барак Обама прослушивал его телефонные разговоры во время предвыборной кампании.

"Как низко мог опуститься президент Обама, чтобы прослушивать мои телефонные разговоры по время сакрального избирательного процесса. Это Уотергейтский скандал Никсона. Плохой (или ненормальный) парень", — написал Трамп в своем микроблоге в Twitter.

"Могу поспорить, что хороший адвокат может раздуть большое дело из того факта, что президент Обама подслушивал мои телефонные разговоры в октябре прямо перед выборами!" — написал Трамп в Twitter. По словам Трампа, его прослушивали в нью-йоркском небоскребе Trump Tower.

Президент США также поинтересовался: "Законно ли действующему президенту заниматься прослушкой предвыборной компании в преддверии выборов?".

Уотергейтский скандал разразился в 1972 году после задержания в отеле "Уотергейт" группы людей с подслушивающей аппаратурой. Расследование привело к вскрытию фактов многочисленных злоупотреблений администрации президента Ричарда Никсона и стало поводом к его досрочному уходу с поста.

Ранее сообщалось, что немецкий журнал Der Spiegel разместил на обложке нового номера портрет президента США Дональда Трампа с лицом российского президента Владимира Путина.