наверх
02.03.201703:35
Курсы валют НБУ
  • EUR28.63- 0.16
  • USD27.18+ 0.02
Рубрики
Ещё
    Политика

    Порошенко и Путин с начала года провели 4 телефонных разговора - СМИ

    (обновлено: )41
    Российские СМИ ссылаются на несколько источников в Киеве и в Москве, утверждая, что президенты последний раз говорили 21 февраля по инициативе украинской стороны.
    Петр Порошенко и Владимир Путин. Архивное фото
    RIA News Алексей Никольский | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин с начала текущего года уже четыре раза беседовали по телефону, сообщает "КоммерсантЪ".

    Президент Петр Порошенко. Архивное фото
    Jure MAKOVEC / AFP
    Время "Ч". Украина и Порошенко должны решить – нужен ли им Донбасс?

    Российское издание ссылается на несколько источников в Киеве и в Москве и утверждает, что президенты последний раз говорили 21 февраля по инициативе украинской стороны. Этот разговор якобы продолжался около 20 минут.

    Читайте также: "Отжать" Ахметова, отрезать Донбасс. Почему Порошенко не прекращает блокаду?

    Предпоследний раз Порошенко и Путин общались по телефону 11 февраля, на следующий день после визита в Москву президента Словении Борута Пахора.

    Напомним, что Борут Пахор был с визитом в Киеве 12 февраля. 

    Что касается личных встреч президентов Украины и России, то последняя состоялась 19 октября 2016 года в Берлине, когда заседала "нормандская четверка". 

    Накануне сообщалось, что Порошенко обсудил с главами МИД Британии и Польши санкции против РФ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Вадим Черныш
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов
    Владимир Арьев
    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация
    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия