Порошенко и Путин с начала года провели 4 телефонных разговора - СМИ

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Президенты Украины и России Петр Порошенко и Владимир Путин с начала текущего года уже четыре раза беседовали по телефону, сообщает "КоммерсантЪ".

Российское издание ссылается на несколько источников в Киеве и в Москве и утверждает, что президенты последний раз говорили 21 февраля по инициативе украинской стороны. Этот разговор якобы продолжался около 20 минут.

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Предпоследний раз Порошенко и Путин общались по телефону 11 февраля, на следующий день после визита в Москву президента Словении Борута Пахора.

Напомним, что Борут Пахор был с визитом в Киеве 12 февраля.

Что касается личных встреч президентов Украины и России, то последняя состоялась 19 октября 2016 года в Берлине, когда заседала "нормандская четверка".

Накануне сообщалось, что Порошенко обсудил с главами МИД Британии и Польши санкции против РФ.