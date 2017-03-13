наверх
13.03.201719:55
Курсы валют НБУ
  • EUR28.43+ 0.04
  • USD26.81- 0.10
Рубрики
Ещё
    Видео

    История развития технологий. Эволюция телефона

    32
    Благодаря развитию технологий средства коммуникации эволюционировали от огромных 35-ти килограммовых телефонов до маленьких терминалов, которые вмещаются в карманах.
    Канал The Telegraph на Youtube

    То, что когда-то весило как кирпич и стоило как машина, теперь весит несколько десятков грамм и каждый может позволить себе его. Трудно себе представить, что когда-то эти громадные махины могли только звонить и емкости аккумулятора хватало всего на несколько минут, но а сейчас гаджет весом в 100 грамм может не только звонить в течении продолжительного времени, но и имеет полноценные мультимедийные возможности и беспроводной доступ в Интернет.

    Смотрите также: Фотоитоги 13 марта: бетонная блокада "Азова" и проигрыш апелляции Насирова

    Британская газета The Telegraph представила в интернете на своем канале в Youtube инфографику эволюции телефона с момента создания до наших дней.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Юлия Самойлова
    Евровидение в Киеве: скандал вокруг участницы из РФ
    Акция Национального корпуса под Сбербанком
    Новый фронт. "Азов" объявил войну банкам РФ
    Сотрудники МВД Нидерландов перекрыли дорогу автомобилю министра у резиденции генконсульства Турции в Роттердаме
    Политический скандал между Нидерландами и Турцией
    Столкновения с полицией в Батуми
    Батуми в огне. Массовые беспорядки в Грузии