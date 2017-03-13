История развития технологий. Эволюция телефона

То, что когда-то весило как кирпич и стоило как машина, теперь весит несколько десятков грамм и каждый может позволить себе его. Трудно себе представить, что когда-то эти громадные махины могли только звонить и емкости аккумулятора хватало всего на несколько минут, но а сейчас гаджет весом в 100 грамм может не только звонить в течении продолжительного времени, но и имеет полноценные мультимедийные возможности и беспроводной доступ в Интернет.

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Британская газета The Telegraph представила в интернете на своем канале в Youtube инфографику эволюции телефона с момента создания до наших дней.