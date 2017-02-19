Личный телефон Гитлера из бункера продадут на аукционе

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости Украина. Найденный в бункере личный красный телефон Адольфа Гитлера будет продан на аукционе в американском штате Мэриленд, сообщает АР.

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Стартовая цена лота — 100 тыс. долларов, однако может достигнуть 300 тыс. долларов. Аукционный дом уже в ближайшие выходные начнет принимать ставки от потенциальных покупателей.

AP Личный телефон Адольфа Гитлера из бункера

Сообщается, что телефон был найден советскими солдатами в бункере Гитлера. На нем изображен герб Третьего рейха, а также сделана гравировка с именем фюрера.

Аукционный дом надеется, что новый владелец передаст телефон в собственность одного из музеев.

Напомним, австрийские власти решили снести дом на западе страны, в котором родился Адольф Гитлер.