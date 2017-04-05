наверх
05.04.201720:13
Курсы валют НБУ
  • EUR28.88+ 0.07
  • USD27.12+ 0.09
Рубрики
Ещё
    Россия

    Захарова поблагодарила украинцев за соболезнования в связи с терактом

    Тема:

    Теракт в метро Санкт-Петербурга (83)

    (обновлено: )11051
    Представитель МИД РФ Мария Захарова также поблагодарила ряд украинских политиков за сочувствие, добавив, что в данном случае не обошлось без "традиционного кошмара" в СМИ и соцсетях.
    Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила украинцев за соболезнования в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга.

    Взрыв в метро в Санкт-Петербурге
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    После взрыва: траур в Петербурге, первые версии, поиск террориста

    "Я хотела бы отдельно сказать большое спасибо за ту реакцию, которую мы увидели на Украине. Слова и официальных лиц, и граждан Украины не остались незамеченными. Мы благодарим вас особенно за это", — заявила дипломат в ходе брифинга с журналистами, сообщает RT на русском.

    Представитель МИД также поблагодарила ряд политиков за сочувствие.

    Она подчеркнула, что в данном случае не обошлось без "традиционного кошмара" в СМИ и соцсетях.

    "Ряд представителей медийного мейнстрима и очень крупные издания (…) отметили, что теракт является, цитирую, "расплатой за российскую внешнюю политику». В то время как на Западе, ясное дело, террористы атакуют свободу и демократию", — сказала Захарова.

    Смотрите также: Удар в спину. Теракт в метро Петербурга

    В понедельник, 3 апреля, около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

    СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным российского СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии, гражданин РФ Акбаржон Джалилов 1995 года рожд

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Цветы у посольства России в Киеве в память о погибших в результате взрыва в метро в Санкт-Петербурге
    Теракт в метро Санкт-Петербурга
    Доллары и гривны
    Хорошо, но мало. Украина получила транш МВФ
    Е-декларирование. Реестр электронных деклараций
    Чем богаты. Чиновники показали свои декларации
    Логотип Евровидения
    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции...