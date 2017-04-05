КИЕВ, 5 апр — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД России Мария Захарова поблагодарила украинцев за соболезнования в связи с терактом в метро Санкт-Петербурга.

"Я хотела бы отдельно сказать большое спасибо за ту реакцию, которую мы увидели на Украине. Слова и официальных лиц, и граждан Украины не остались незамеченными. Мы благодарим вас особенно за это", — заявила дипломат в ходе брифинга с журналистами, сообщает RT на русском.

Представитель МИД также поблагодарила ряд политиков за сочувствие.

Она подчеркнула, что в данном случае не обошлось без "традиционного кошмара" в СМИ и соцсетях.

"Ряд представителей медийного мейнстрима и очень крупные издания (…) отметили, что теракт является, цитирую, "расплатой за российскую внешнюю политику». В то время как на Западе, ясное дело, террористы атакуют свободу и демократию", — сказала Захарова.

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В понедельник, 3 апреля, около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 49 пострадавших находятся в больницах.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным российского СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии, гражданин РФ Акбаржон Джалилов 1995 года рожд