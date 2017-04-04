Во время теракта в Питере погибла родственница экс-солиста "На-На"

КИЕВ, 4 апр — РИА Новости Украина. Во время теракта в метро Санкт-Петербурга погибла родственница бывшего солиста популярной группы "На-На" Владимира Левкина.

О трагедии в семье артиста сообщила его жена Маруся. В одном из вагонов, где произошел взрыв, ехала ее тетя — Ирина Медянцева. Женщина погибла, прикрывая собой дочку, которая находится в реанимации.

"Эту куклу сделала моя двоюродная тётя Ирина Медянцева. Сегодня она погибла в теракте в метро в Санкт- Петербурге. Закрыла собой свою дочку, которая сейчас в реанимации. У нашей семьи шок. Никогда не думала, что такая беда коснётся мою семью. Ирина, светлая память Вам. Вы были настоящим художником.В каждой кукле, которую вы сотворили, останется частичка Вас", — написала Маруся Левкина в своем instagram.

Маруся Левкина, instagram Погибшая родственница экс-солиста "На-На"

В понедельник около 14.30 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

СК РФ возбудил уголовное дело по статье "террористический акт", следствие проверит и другие версии происшествия.

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По последним данным Национального антитеррористического комитета, в результате теракта погибли 14 человек. В свою очередь главк МЧС по Петербургу опубликовал список госпитализированных, в котором значится 51 человек.