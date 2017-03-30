Путин рассказал, что привело к "арабской весне" и событиям в Украине

КИЕВ, 30 мар — РИА Новости Украина. Несанкционированные акции протеста привели к "арабской весне" и событиям в Украине, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе Арктического форума.

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"Я считаю неправильным, что если кто-то, какие-то политические силы пытаются использовать в своих корыстных интересах этот инструмент (несанкционированные акции) не для улучшения ситуации в стране, а для самораскрутки на политической арене в преддверии каких-то политических событий, в том числе выборных кампаний внутри страны. Мы с вами хорошо знаем, и я хочу на это обратить внимание, что этот инструмент использовался в начале так называемой "арабской весны". К чему это привело, к каким кровавым событиям в регионе это привело, мы очень хорошо знаем", — сказал Путин.

На волне массовых протестов в 2011 году произошли перевороты в целом ряде арабских стран — Тунисе, Египте, Йемене, революция в Королевстве Бахрейн, народные выступления в других государствах региона.

"Мы очень хорошо знаем также, что это был один из побудительных мотивов и поводов государственного переворота на Украине. В какой хаос погрузили эти события нашего соседа, Украину, мы тоже хорошо знаем", — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что гражданина Украины Руслана Терещенко задержали на 15 суток за участие в акциях протеста в Минске.

Несанкционированная властями акция прошла в воскресенье в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. Глава департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы Владимир Черников заявил РИА Новости, что было задержано более 600 человек. В ходе акции один из полицейских получил травму головы. И.о. руководителя управления по взаимодействию со СМИ Следственного комитета РФ Светлана Петренко сообщила, что СК располагает оперативной информацией о предложениях вознаграждения в случае задержания за участие в этой акции участникам мероприятия, в том числе подросткам. По ее словам, эти сведения проверят в рамках расследования уголовного дела о хулиганстве и нападениях на полицейских.