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    Лукашенко о Путине: мы - родные братья, нам делить нечего

    (обновлено: )2201
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал российского коллегу Владимира Путина "родным братом" и заверил, что им "делить нечего". Об этом он заявил во время встречи с послом Армении Арменом Хачатаряном.
    Action Tube/Youtube

    Александр Лукашенко заявил, что "ненавидит посредников", которые "только и ходят – то миротворцы, то посредники, то с Евросоюзом, то еще с кем-то".

    Белорусский лидер назвал отношения с президент РФ "блестящими".

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    "Я ему как-то публично сказал – может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят", — сообщил президент Белоруссии.

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    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уверен в урегулировании споров между Москвой и Минском, и добавил, что "мы найдем выход из любых, даже, казалось бы, очень трудных ситуаций".

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