Лукашенко о Путине: мы - родные братья, нам делить нечего

Александр Лукашенко заявил, что "ненавидит посредников", которые "только и ходят – то миротворцы, то посредники, то с Евросоюзом, то еще с кем-то".

Белорусский лидер назвал отношения с президент РФ "блестящими".

"Я ему как-то публично сказал – может быть, еще будет время, когда придется спиной к спине стать и отстреливаться, ну, как военные люди говорят", — сообщил президент Белоруссии.

Читайте также: Почему украинцы так ярко отреагировали на протесты в Москве и Минске?

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что уверен в урегулировании споров между Москвой и Минском, и добавил, что "мы найдем выход из любых, даже, казалось бы, очень трудных ситуаций".