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    Песков пошутил о "визите" в ЛНР: я прямо из Луганска сейчас и звоню

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    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (392)

    (обновлено: )35120
    Ранее СМИ сообщили, что Служба Безопасности Украины проверяет информацию о визите пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Песков в неподконтрольный Киеву Луганск.
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
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    КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередной "уткой" информацию о своем якобы имевшем место визите в Луганск.

    Ранее СМИ сообщили, что Служба Безопасности Украины (СБУ) проверяет информацию о визите Пескова в Луганск.

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    "Я прямо из Луганска сейчас и звоню. Шутка. Нет, это очередная утка, не обращайте на это внимание", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.

    "А СБУ пусть работает, пусть проверяет, это их работа… По поводу (помощника президента РФ Владислава – Ред.) Суркова тоже пусть проверяет. Украинские налогоплательщики платят деньги, небольшие, денег мало зарабатывают, платят деньги, чтобы СБУ занималась серьезными делами, вот пусть СБУ и занимается", — добавил он.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.

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