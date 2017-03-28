Песков пошутил о "визите" в ЛНР: я прямо из Луганска сейчас и звоню

КИЕВ, 28 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал очередной "уткой" информацию о своем якобы имевшем место визите в Луганск.

Ранее СМИ сообщили, что Служба Безопасности Украины (СБУ) проверяет информацию о визите Пескова в Луганск.

"Я прямо из Луганска сейчас и звоню. Шутка. Нет, это очередная утка, не обращайте на это внимание", — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста.

"А СБУ пусть работает, пусть проверяет, это их работа… По поводу (помощника президента РФ Владислава – Ред.) Суркова тоже пусть проверяет. Украинские налогоплательщики платят деньги, небольшие, денег мало зарабатывают, платят деньги, чтобы СБУ занималась серьезными делами, вот пусть СБУ и занимается", — добавил он.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ), однако добиться полного прекращения огня в Донбассе пока не удалось.