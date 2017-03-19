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    Песков: восстановлению отношений РФ и Украины мешает "эмоциональный накал"

    (обновлено: )14420
    По словам пресс-секретаря российского президента, Россия понимает важность межгосударственных отношений и с дружелюбием относится к народу Украины.
    Заместитель руководителя администрации президента – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 19 мар — РИА Новости Украина. Быстрому решению проблемы отношений РФ и Украины мешает "эмоциональный накал" и "идеологическое одурманивание", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

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    По его словам, Россия понимает важность межгосударственных отношений и с дружелюбием относится к народу Украины.

    "Как только эмоциональный накал и последствия идеологического одурманивания спадут на Украине, в самых разных регионах Украины, когда украинцы смогут трезвыми глазами спокойно посмотреть на произошедшее, когда они задумаются, когда они смогут спокойно посмотреть на свою новейшую историю, я думаю, тогда будет больше понимания", — сказал Песков в интервью телеканалу РБК.

    Он отметил, что Украина важна для России в плане межгосударственных, гуманитарных и экономических отношений. По словам Пескова, в РФ "никаких предубеждений в отношении украинцев не было и нет и, я надеюсь, не будет".

    Ранее Песков заявил, что в РФ нет письменных сценариев относительно возможности включения ДНР и ЛНР в состав России.

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