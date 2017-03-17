Написанных сценариев о включении ЛДНР в состав России нет - Песков

КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в РФ нет письменных сценариев относительно возможности включения ДНР и ЛНР в состав России.

"Нет, таких сценариев каких-то писанных нет. Вы знаете, что идут разные дискуссии в общественном мнении, вы знаете настрой, который неоднократно публично озвучивали представители Донбасса на этот счет, но каких-то письменных сценариев на этот счет нет. Именно поэтому мы с тревогой наблюдаем, как страна сознательно отторгает от себя огромный регион", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

"Естественно, наша обеспокоенность обусловлена тем, что трагические события происходят в непосредственной близости от нашей границы", — отметил он.

Отвечая на вопрос о том, возможен ли такой сценарий, Песков отметил, что не считает возможными подобные рассуждения.

"Рассуждения в этом контексте не считаем возможными, Россия была и остается заинтересованной в том, чтобы у ее границ существовала единая, предсказуемая и процветающая Украина, пока, к сожалению, страна от этого далека", — добавил Песков.

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

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В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта.