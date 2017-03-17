наверх
17.03.201713:14
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.38
  • USD26.98+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Россия

    Написанных сценариев о включении ЛДНР в состав России нет - Песков

    (обновлено: )63
    По словам пресс-секретаря российского президента, обеспокоенность Москвы обусловлена тем, что "трагические события происходят в непосредственной близости от нашей границы".
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что в РФ нет письменных сценариев относительно возможности включения ДНР и ЛНР в состав России.

    "Нет, таких сценариев каких-то писанных нет. Вы знаете, что идут разные дискуссии в общественном мнении, вы знаете настрой, который неоднократно публично озвучивали представители Донбасса на этот счет, но каких-то письменных сценариев на этот счет нет. Именно поэтому мы с тревогой наблюдаем, как страна сознательно отторгает от себя огромный регион", — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

    Пункт пропуска. Архивное фото
    zahidnuy.kordon / Facebook
    "Официальная" блокада Донбасса: что это значит для ЛДНР

    "Естественно, наша обеспокоенность обусловлена тем, что трагические события происходят в непосредственной близости от нашей границы", — отметил он.

    Отвечая на вопрос о том, возможен ли такой сценарий, Песков отметил, что не считает возможными подобные рассуждения.

    "Рассуждения в этом контексте не считаем возможными, Россия была и остается заинтересованной в том, чтобы у ее границ существовала единая, предсказуемая и процветающая Украина, пока, к сожалению, страна от этого далека", — добавил Песков.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

    Читайте также: Конфликт Парасюка и силовиков в Донбассе: подробности и версии

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Читайте также: Власть поиграла мускулами. Адвокат о задержании "блокировщиков" Донбасса

    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

    Ссылки по теме:
      Самое читаемое
      • Читаемое
      • За сутки
      Темы дня
      Роман Насиров. Архивное фото
      Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
      Парасюк застрял в лифте
      "Шоу Парасюк": преступление и наказание
      Петр Порошенко
      Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
      Пленарное заседание Госдумы РФ. Архивное фото
      С вещами на выход. Санкции против банков РФ