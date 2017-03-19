Песков назвал спасением для крымчан присоединение Крыма к РФ

КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что присоединение Крыма к России стало спасением для крымчан.

По его словам, РФ вполне справляется с санкциями, хотя они и негативно влияют на экономику.

"Это те трудности, это та цена, наверное, которую мы все действительно должны заплатить за… Это не победа, понимаете, то, что произошло с Крымом. Это вот тот самый исторический поворот, это скорее, наверное, спасение целого народа. Воссоединение народа со своей страной. И за это мы платим цену", — заявил Песков в интервью РБК, фрагмент которого опубликован в субботу.

Говоря о цене, пресс-секретарь президента отметил, что она "весьма посильна" для России. Песков также сказал, что от санкций есть позитивный эффект для российской экономики.

"Плохо ли то, что происходит в экономическом плане. В целом это, наверное, негативно. Но как ни странно, у этого есть и позитивные стороны. Вы хорошо знаете позитивные стороны, в плане пресловутого импортозамещения. Которое на самом деле начинает работать. В плане рывка в сельском хозяйстве. В плане производительности труда. Далеко недостаточного, но пошел процесс, который мы не могли сдвинуть во времена жирования на нефтяных деньгах", — подчеркнул Песков.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации.