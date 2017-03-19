наверх
19.03.201709:09
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94+ 0.38
  • USD26.98+ 0.10
Рубрики
Ещё
    Россия

    Песков назвал спасением для крымчан присоединение Крыма к РФ

    (обновлено: )22610
    Говоря о санкциях, которые были введены против РФ из-за Крыма, пресс-секретарь президента отметил, что она "весьма посильна" для России. Песков также сказал, что от санкций есть позитивный эффект для российской экономики.
    Заместитель руководителя администрации президента РФ – пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 18 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что присоединение Крыма к России стало спасением для крымчан.

    По его словам, РФ вполне справляется с санкциями, хотя они и негативно влияют на экономику.

    Конфискация суда Sky Moon и его груза. Видео Госпогранслужбы
    Государственная пограничная служба Украины/Facebook
    Первая в истории Украины конфискация иностранного судна за визит в Крым

    "Это те трудности, это та цена, наверное, которую мы все действительно должны заплатить за… Это не победа, понимаете, то, что произошло с Крымом. Это вот тот самый исторический поворот, это скорее, наверное, спасение целого народа. Воссоединение народа со своей страной. И за это мы платим цену", — заявил Песков в интервью РБК, фрагмент которого опубликован в субботу.

    Говоря о цене, пресс-секретарь президента отметил, что она "весьма посильна" для России. Песков также сказал, что от санкций есть позитивный эффект для российской экономики.

    "Плохо ли то, что происходит в экономическом плане. В целом это, наверное, негативно. Но как ни странно, у этого есть и позитивные стороны. Вы хорошо знаете позитивные стороны, в плане пресловутого импортозамещения. Которое на самом деле начинает работать. В плане рывка в сельском хозяйстве. В плане производительности труда. Далеко недостаточного, но пошел процесс, который мы не могли сдвинуть во времена жирования на нефтяных деньгах", — подчеркнул Песков.

    Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. 

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Перекрытие международной трассы в Ровенской области копателями янтаря
    Борьба за добычу янтаря: перекрытие трасс
    Андрей Забловский
    Заложили. Насиров вышел из СИЗО за 100 млн грн
    Политолог Николай Спиридонов. Архивное фото
    Официальная блокада Донбасса: реакция и последствия
    "Сбербанк" в Тернополе
    С вещами на выход. Санкции против банков РФ