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    Согласован визит Меркель в Москву - Песков

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    Как сообщил пресс-секретарь президента РФ, визит Меркель в Москву согласован и готовится: "Дату мы вместе с ведомством федерального канцлера объявим в установленном порядке".
    Ангела Меркель. Архивное фото
    REUTERS Hannibal Hanschke

    КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву согласован, но дата будет объявлена позже.

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    "Визит согласован и готовится, дату мы вместе с ведомством федерального канцлера объявим в установленном порядке", — сказал Песков, отвечая на вопрос о появившейся информации, что Меркель посетит Россию 2 мая.

    В среду помощник президента России Юрий Ушаков также заявил журналистам, что дата визита Меркель в РФ согласована.

    Владимир Путин ранее в ходе встречи с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем заявил, что Меркель ждут с визитом в РФ.

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