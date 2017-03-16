Согласован визит Меркель в Москву - Песков

КИЕВ, 16 мар — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что визит канцлера Германии Ангелы Меркель в Москву согласован, но дата будет объявлена позже.

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"Визит согласован и готовится, дату мы вместе с ведомством федерального канцлера объявим в установленном порядке", — сказал Песков, отвечая на вопрос о появившейся информации, что Меркель посетит Россию 2 мая.

В среду помощник президента России Юрий Ушаков также заявил журналистам, что дата визита Меркель в РФ согласована.

Владимир Путин ранее в ходе встречи с главой МИД ФРГ Зигмаром Габриэлем заявил, что Меркель ждут с визитом в РФ.