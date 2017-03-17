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    Россия

    Россия назвала условия, при которых отменит признание паспортов ЛДНР

    Тема:

    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы (345)

    (обновлено: )2534184
    Решение о признании документов, выданных гражданам Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, может быть изменено после полного выполнения Киевом Минских договоренностей.
    Александр Лукашевич
    RIA News Кирилл Каллиников | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 17 мар – РИА Новости Украина. Россия может отменить решение о признании документов самопровозглашенных ДНР и ЛНР, если Киев полностью выполнит минские соглашения, заявил постоянный представитель РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич, текст выступления которого опубликован на сайте МИД РФ.

    Атака на Сбербанк в Чернигове
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    Нападение на "Сбербанк" в Чернигове

    "Решение о признании документов, выданных гражданам Украины в отдельных районах Донецкой и Луганской областей, может быть изменено после полного выполнения Киевом Минских договоренностей – отмены карательной операции и отвода вооружений, проведения конституционной реформы с закреплением особого статуса Донбасса, признания местных выборов также, как и выполнения пункта 8 "Комплекса мер", касающегося полного восстановления социально-экономических связей", — заявил Лукашевич на заседании постоянного совета ОБСЕ.

    Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о признании в РФ документов, выданных жителям отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Как заявил глава МИД Сергей Лавров, власти РФ руководствовались исключительно гуманитарными соображениями.

    Смотрите также: Митинг под "Сбербанком" в Днепре: активисты зацементировали вход

    "Сбербанк" с 7 марта начал обслуживать граждан по паспортам самопровозглашенных республик. После этого противники отношений с РФ повредили банкоматы в различных регионах Украины, залив их монтажной пеной и заклеив экраны. Кроме того, в понедельник члены партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", заложили бетонными блоками вход в здание, где размещен офис "дочки" "Сбербанка" в Киеве. Также они заблокировали мешками с песком въезд во двор и расписали антироссийскими лозунгами здание банка. Таким образом они добиваются прекращения работы "Сбербанка" в Украине. Сотрудники банка обратились к президенту Петру Порошенко с призывом вмешаться в ситуацию и принять срочные меры для восстановления работы одного из крупнейших коммерческих банков в Украине.

    Напомним, всего в Украине работают восемь "дочек" российских банковских групп: украинские "Сбербанк", ВТБ" и "Альфа-банк", "Укрсоцбанк" (принадлежит "Альфа-групп"), "БМ Банк" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанк ("дочка" ВЭБа), VS Bank ("дочка" Сбербанка) и банк "Форвард" (принадлежит группе "Русский стандарт").

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