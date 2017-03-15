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    Россия

    "Сбербанк" надеется, что Украина примет мудрое решение по "дочкам" банков РФ

    Тема:

    С вещами на выход. Санкции против банков РФ (104)

    (обновлено: )17201
    В "Сбербанке" отметили, что не будут комментировать ситуацию с банками до тех пор, пока не будут приняты официальные решения властей Украины: "Надеемся, что при принятии окончательного решения власти страны проявят мудрость и дальновидность".
    Сбербанк России
    RIA News Евгений Биятов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Сбербанк надеется, что Украина примет мудрое и дальновидное решение по вопросу регулирования деятельности организаций российских банков на Украине.

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    "Мы не комментируем ситуацию до тех пор, пока не будут приняты официальные решения. Надеемся, что при принятии окончательного решения власти страны проявят мудрость и дальновидность", — сказали в пресс-службе Сбербанка.

    По данным Нацбанка, речь идет о введении санкций против украинских Сбербанка, ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). По словам первого замглавы ЦБ Украины Якова Смолия, предложенная мера призвана защитить средства украинцев в этих банках.

    Ранее НБУ предложил СНБО ввести санкции к дочерним структурам российских госбанков в Украине в форме запрета на вывод капитала за пределы страны.

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