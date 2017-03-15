"Сбербанк" надеется, что Украина примет мудрое решение по "дочкам" банков РФ

КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Сбербанк надеется, что Украина примет мудрое и дальновидное решение по вопросу регулирования деятельности организаций российских банков на Украине.

"Мы не комментируем ситуацию до тех пор, пока не будут приняты официальные решения. Надеемся, что при принятии окончательного решения власти страны проявят мудрость и дальновидность", — сказали в пресс-службе Сбербанка.

По данным Нацбанка, речь идет о введении санкций против украинских Сбербанка, ВТБ, "БМ Банка" ("внучка" ВТБ), Проминвестбанка ("дочка" ВЭБа) и VS Bank ("дочка" Сбербанка). По словам первого замглавы ЦБ Украины Якова Смолия, предложенная мера призвана защитить средства украинцев в этих банках.

Ранее НБУ предложил СНБО ввести санкции к дочерним структурам российских госбанков в Украине в форме запрета на вывод капитала за пределы страны.