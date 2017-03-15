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    Экономика

    "Сбербанк" в Украине заявил, что работает в штатном режиме

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    С вещами на выход. Санкции против банков РФ (106)

    (обновлено: )134
    Банк с 16 марта вводит в действие новые лимиты по денежным переводам с карты на карту: максимальная сумма всех переводов по одной карте отправителя/получателя в день, с учетом суммы комиссии, составит 30 тысяч гривен.
    Блокирование работы Сбербанка в Украине на улице Владимирская
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 15 мар — РИА Новости Украина. Украинская "дочка" Сбербанка сообщила, что работает в штатном режиме и выполняет все обязательства перед клиентами.

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    Вместе с тем банк с 16 марта вводит в действие новые лимиты по денежным переводам с карты на карту: максимальная сумма всех переводов по одной карте отправителя/получателя в день, с учетом суммы комиссии, составит 30 тысяч гривен (около 1,1 тысячи долларов).

    Прочие лимиты остаются без изменений: максимальная сумма одного перевода (с учетом комиссии) – 14 тысяч 999 гривен, максимальная сумма всех переводов за месяц (с учетом комиссии) – 149 тысяч 999 гривен.

    При этом банк ввел ограничения по выдаче наличных и операциям с картами для физических и юридических лиц.

    "Обращаем ваше внимание, что на данный момент банк работает в штатном режиме и выполняет все свои обязательства перед клиентами", — отметили в Сбербанке.

    Ранее НБУ предложил СНБО ввести санкции к дочерним структурам российских госбанков в Украине в форме запрета на вывод капитала за пределы страны.

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