В РФ предлагают запретить в рекламе обозначать Крым как субъект Украины

КИЕВ, 4 мар – РИА Новости Украина. Члены Совета Федерации России Сергей Цеков и Ольга Ковитиди внесли на рассмотрение Госдумы РФ законопроект, запрещающий использовать в рекламе и печатных материалах "искажающие" географические карты России, и предлагают квалифицировать это как пропаганду нарушения территориальной целостности РФ. Соответствующий документ размещен в пятницу в электронной базе данных нижней палаты парламента.

Как говорится в пояснительной записке к законопроекту, поправками в закон "О рекламе" предлагается установить запрет на использование в рекламе искажённых топографических данных (географических карт РФ). Эти изменения вызваны необходимостью законодательного урегулирования производства и реализации в торговых сетях печатной продукции, учебной литературы, карт Российской Федерации, наглядных пособий, которые по своему содержанию могут квалифицироваться как пропаганда нарушения территориальной целостности России.

Разработчики поправок отмечают, что в настоящее время в ряде таких изданий отсутствует изображение и наименование субъектов РФ – "республики Крым и города федерального значения Севастополя". Так, в некоторых рекламных роликах используется географическая карта России без Крыма и Севастополя, в других – Крым обозначен как субъект Украины со ссылкой на подобную классификацию в структурах ООН.

Внесение указанных поправок в российское законодательство позволит, по мнению авторов, обеспечить соблюдение правовых и этических норм в рекламной деятельности в сфере торговли, туризма, а также производстве печатной продукции.

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В действующем законодательстве публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности РФ, наказываются, в том числе, штрафами до 300 тысяч рублей (более 5 тысяч долларов) либо лишением свободы на срок до 4 лет, а аналогичное деяние, совершенное с использованием СМИ или интернета, наказывается обязательными работами на срок до 480 часов с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет либо лишением свободы на срок до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.