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    В мире

    РФ должна найти выход из ситуации с Крымом – комитет парламента Британии

    Тема:

    Дипломатическая война. Новые санкции против РФ (316)

    (обновлено: )12402
    Глава международного комитета палаты общин британского парламента Криспин Блант считает, что "на стимулировать Россию к тому, чтобы она нашла выход из положения, в которое она сама загнала себя с Крымом".
    Флаг Великобритании
    FREDERICK FLORIN / AFP

    КИЕВ, 2 мар – РИА Новости Укрина, Мария Табак. Россия сама должна "выпутываться" из положения, в котором оказалась после присоединения Крыма, считает глава международного комитета палаты общин британского парламента Криспин Блант.

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    "Нужно стимулировать Россию к тому, чтобы она нашла выход из положения, в которое она сама загнала себя с Крымом. Чтобы было согласованное на международном уровне и находящееся в рамках международного законодательства решение, позволяющее России урегулировать ситуацию с Крымом", — сказал Блант в интервью РИА Новости.

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    Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Украине. В конце июля 2014 года ЕС и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов российской экономики. В ответ Россия ограничила импорт продовольственных товаров из стран, которые ввели в отношении нее санкции: США, государств ЕС, Канады, Австралии и Норвегии. Ранее США продлили санкции на год, а лидеры ЕС договорились о пролонгации экономических санкций до середины 2017 года.

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    Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, признав это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.

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