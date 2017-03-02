наверх
02.03.201711:10
Курсы валют НБУ
  • EUR28.63- 0.16
  • USD27.18+ 0.02
Рубрики
Ещё
    Общество

    Крымское радио начало вещание на Украину

    Тема:

    Украина - США - РФ: крымский вопрос (74)

    (обновлено: )22730
    Как отмечается, дополнительные передатчики установлены в Джанкое, что позволяет транслировать сигнал в приграничные районы Херсонской области. Покрытие Херсонской области будет увеличено после установки еще одного передатчика в Красноперекопске.
    Радиостанция. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина.Власти Крыма запустили радиовещание на приграничные районы Украины, сообщил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Руслан Бальбек.

    В частности, по его словам, речь идет о крымско-татарском радио "Ватан седасы" ("Голос родины").

    Савченко о намерении поехать в Крым
    канал NewsOne в YouTube
    Савченко о намерении поехать в Крым

    Радиостанция заработала в феврале этого года. Ранее на полуострове работали частный крымско-татарский телеканал ATR и радиостанция Meydan, которые прекратили вещание, так как не прошли перерегистрацию согласно российскому законодательству.

    "Дополнительные передатчики установлены в Джанкое, что позволяет транслировать сигнал в приграничные районы Херсонской области Украины, где в том числе компактно проживают крымские татары. Голос Крыма теперь будет звучать для жителей юга Херсонской области, что позволит нашим соотечественникам не отдаляться от культурной и социально-политической жизни республики", — сказал Бальбек.

    При этом депутат подчеркнул, что покрытие Херсонской области будет увеличено после установки еще одного передатчика в Красноперекопске.

    По его словам, "Ватан седасы" также расширяет вещание и на территории крымского полуострова.

    "К концу июля радио будет покрывать 60% населения полуострова, что почти в шесть раз больше, чем до этого было у радиостанции "Meydan", — подчеркнул Бальбек.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Группа компаний SCM
    Украина - ЛДНР: от блокады до "национализации"
    Квитанция на оплату жилищно-коммунальных услуг
    Подорожавшая весна: рост цен и тарифов
    Владимир Арьев
    Украина - ЕС: безвиз и ассоциация
    Савченко приехала в ДНР для встречи с пленными силовиками
    Савченко и Рубан в ДНР: последствия