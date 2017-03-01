Савченко о намерении поехать в Крым

Внефракционный народный депутат Надежда Савченко намерена в будущем посетить Крым. Об этом она сказала в эфире канала NewsOne.

Отвечая на вопрос зрителя о том, собирается ли Савченко посетить Крым, нардеп ответила: "Когда люди так говорят, это звучит как команда к действию".

При этом она подчеркнула, что уже думала над этой поездкой.

"Не думайте, что я об этом не думала. Не думайте, что я не собираюсь когда-нибудь приехать в украинский Крым, в украинский Крым. И не только я", — сказала Савченко.

Савченко вместе с руководителем общественной организации "Офицерский корпус" Владимиром Рубаном в минувшую пятницу прибыли в колонию в неподконтрольной Киеву Макеевке, где содержатся пленные силовики. Нардеп подчеркнула, что "сознательно пошла на риск", чтобы освободить "украинских пленных и довести гуманитарную составляющую минского процесса до финала". По ее словам, в Макеевской колонии были обнаружены шесть украинских военных, которые ранее считались без вести пропавшими.

Крым был присоединен к РФ в 2014 году. Украина и ее международные партнеры не признают присоединение полуострова к России, называя это аннексией, в связи с чем против Москвы был введен ряд международных санкций.