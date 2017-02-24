КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Постпред РФ в ООН Виталий Чуркин похоронен на Троекуровском кладбище в Москве.

Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля, за день до своего 65-летия. С 8 апреля 2006 года он занимал пост постоянного представителя России при ООН в Нью-Йорке, был представителем РФ в Совете Безопасности ООН. Как сообщили в МИД РФ, российский дипломат ушел из жизни на рабочем посту. Соболезнования в связи с кончиной Чуркина выразили мировые лидеры.

На церемонии похорон присутствовали несколько десятков знакомых, родных и близких Чуркина. Ему были отданы воинские почести: траурный кортеж встречал почетный караул, играл военный оркестр. Почетный караул произвел троекратный залп в воздух. Могила Чуркина находится на 8-м участке Троекуровского кладбища.

РИА Новости | Перейти в фотобанк Вдова В.Чуркина Ирина Чуркина (вторая слева), дочь, журналист телеканала Russia Today Анастасия Чуркина (в центре) и сын В.Чуркина Максим

Гроб с телом дипломата был доставлен в Москву в четверг. Коллеги Чуркина по дипмиссии простились с ним в Нью-Йорке в среду. Гражданская панихида прошла утром в пятницу в большом траурном зале Центральной клинической больницы управления делами президента. На траурной церемонии присутствовали помощник президента РФ Юрий Ушаков, глава МИД РФ Сергей Лавров, заместители министра иностранных дел, коллеги по МИД РФ и друзья.

Исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН назначен первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Петр Ильичев. Как сообщили в дипмиссии, руководить работой представительства он будет до назначения нового постоянного представителя при ООН.