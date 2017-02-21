Россияне хотели "беспрецедентного заявления" по Чуркину в СБ ООН - МИД

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Российская делегация в Совбезе ООН хотела, чтобы председатель Владимир Ельченко принял проект политического заявления о скоропостижной смерти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, заявила пресс-атташе МИД Украины Марьяна Беца.

Она отметила, что итоге СБ ООН ограничился традиционным в таких случаях заявлением для прессы, передает LIGA.net.

Читайте также — Из-за океана: Госдеп призвал Украину к реформам и борьбе с коррупцией

В МИД РФ ранее заявили, что "Украина заблокировала заявление ООН о смерти" Чуркина.

"Там была немного другая ситуация. Россияне хотели отдельный проект заявления председателя Совбеза ООН относительно смерти их посла", — пояснила Беца.

По словам дипломата, подобных прецедентов "никогда не было", потому в итоге было сделано заявление Совбеза о смерти Чуркина для СМИ. "Мы ничего не блокировали, просто было сделано заявление для СМИ — как делалось в таких случаях ранее. Таких случаев было не так и много… Однако прецедентов отдельного политического заявления никогда не было", — резюмировала она.

Отметим, сейчас в СБ ООН председательствует Украина в лице постпреда Владимира Ельченко.

Постпред РФ в ООН Виталий Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке, во вторник, 21 февраля, ему исполнилось бы 65 лет.