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    Политика

    Россияне хотели "беспрецедентного заявления" по Чуркину в СБ ООН - МИД

    (обновлено: )862215
    Пресс-атташе МИД Украины Марьяна Беца, комментируя ситуацию с заявлением СБ ООН о кончине постпреда РФ в ООН Чуркина, отметила, что "россияне хотели отдельный проект заявления, чего никогда не было".
    Министерство иностранных дел Украины
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Российская делегация в Совбезе ООН хотела, чтобы председатель Владимир Ельченко принял проект политического заявления о скоропостижной смерти постпреда РФ при ООН Виталия Чуркина, заявила пресс-атташе МИД Украины Марьяна Беца.

    Постоянный представителя России при ООН Виталий Чуркин. Архивное фото
    RIA News Руслан Кривобок | Перейти в фотобанк
    Скончался постпред РФ в ООН Виталий Чуркин

    Она отметила, что  итоге СБ ООН ограничился традиционным в таких случаях заявлением для прессы, передает LIGA.net.

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    В МИД РФ ранее заявили, что "Украина заблокировала заявление ООН о смерти" Чуркина.

    "Там была немного другая ситуация. Россияне хотели отдельный проект заявления председателя Совбеза ООН относительно смерти их посла", — пояснила Беца.

    По словам дипломата, подобных прецедентов "никогда не было", потому в итоге было сделано заявление Совбеза о смерти Чуркина для СМИ. "Мы ничего не блокировали, просто было сделано заявление для СМИ — как делалось в таких случаях ранее. Таких случаев было не так и много… Однако прецедентов отдельного политического заявления никогда не было", — резюмировала она.

    Отметим, сейчас в СБ ООН председательствует Украина в лице постпреда Владимира Ельченко.

    Постпред РФ в ООН Виталий Чуркин скончался в понедельник в Нью-Йорке, во вторник, 21 февраля, ему исполнилось бы 65 лет.

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