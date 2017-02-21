СБ ООН начал заседание с минуты молчания в память о Чуркине

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Совет Безопасности ООН во вторник начал заседание с минуты молчания в память о постпреде России Виталии Чуркине, который скончался накануне в Нью-Йорке.

СБ ООН во вторник проводит открытое заседание по теме конфликтов в Европе. В феврале председателем Совета является Украина, встречу открыл постпред страны при ООН Владимир Ельченко.

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"Как председатель Совета Безопасности, я объявляю минуту молчания в связи с кончиной Виталия Чуркина", — сказал он.

Россия на заседании представлена исполняющим обязанности постпреда РФ при ООН Петром Ильичевым — первым заместителем постпреда РФ Чуркина.

Постпред РФ при ООН Чуркин скончался накануне в Нью-Йорке, во вторник, 21 февраля, ему исполнилось бы 65 лет. Украина, председательствующая в Совете Безопасности ООН, заблокировала предложение РФ принять официальное заявление председателя Совбеза в связи с кончиной Чуркина, ограничившись устным соболезнованием семье и правительству РФ. В МИД Украины пояснили, что российская делегация в Совбезе ООН хотела, чтобы председатель Владимир Ельченко принял проект политического заявления о скоропостижной смерти Чуркина, однако в итоге СБ ООН ограничился традиционным в таких случаях заявлением для прессы.

Украина председательствует в СБ ООН в феврале текущего года.