МИД объяснил непринятие заявления СБ ООН по смерти Чуркина

Евгений Котенко

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца объяснила блокирование Киевом предложения РФ принять официальное заявление председателя Совбеза ООН в связи со смертью Виталия Чуркина отсутствием прецедентов.

Постпред РФ при ООН Чуркин скончался накануне в Нью-Йорке, во вторник ему исполнилось бы 65 лет. Украина, председательствующая в Совете Безопасности ООН, заблокировала предложение РФ принять официальное заявление председателя Совбеза в связи с кончиной Чуркина, ограничившись устным соболезнованием семье и правительству РФ.

"Россияне хотели отдельный проект заявления председателя Совбеза ООН относительно смерти их посла… Мы ничего не блокировали, просто было сделано заявление для СМИ — как делалось в таких случаях ранее. Таких случаев было не так и много… Однако прецедентов отдельного политического заявления никогда не было", — сказала Беца во вторник агентству "Liga.net".

Как пояснил РИА Новости член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин, различие между официальным заявлением председателя СБ ООН и устным заявлением для прессы заключается в том, что первое идет в архив, а второе нигде не хранится. Таким образом, пояснил он, блокировка Киевом заявления в СБ ООН по Чуркину является попыткой принизить его заслуги.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что поведение председательствующей в Совете Безопасности ООН Украины не столь важно на фоне этой потери для российской дипломатии. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что данная ситуация находится "за гранью добра и зла".