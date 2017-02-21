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    МИД объяснил непринятие заявления СБ ООН по смерти Чуркина

    (обновлено: )12802
    Министерство иностранных дел Украины
    Евгений Котенко

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Официальный представитель МИД Украины Марьяна Беца объяснила блокирование Киевом предложения РФ принять официальное заявление председателя Совбеза ООН в связи со смертью Виталия Чуркина отсутствием прецедентов.

    Постпред РФ при ООН Чуркин скончался накануне в Нью-Йорке, во вторник ему исполнилось бы 65 лет. Украина, председательствующая в Совете Безопасности ООН, заблокировала предложение РФ принять официальное заявление председателя Совбеза в связи с кончиной Чуркина, ограничившись устным соболезнованием семье и правительству РФ.

    "Россияне хотели отдельный проект заявления председателя Совбеза ООН относительно смерти их посла… Мы ничего не блокировали, просто было сделано заявление для СМИ — как делалось в таких случаях ранее. Таких случаев было не так и много… Однако прецедентов отдельного политического заявления никогда не было", — сказала Беца во вторник агентству "Liga.net".

    Как пояснил РИА Новости член исполкома российской Ассоциации международного права Анатолий Капустин, различие между официальным заявлением председателя СБ ООН и устным заявлением для прессы заключается в том, что первое идет в архив, а второе нигде не хранится. Таким образом, пояснил он, блокировка Киевом заявления в СБ ООН по Чуркину является попыткой принизить его заслуги.

    Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил журналистам, что поведение председательствующей в Совете Безопасности ООН Украины не столь важно на фоне этой потери для российской дипломатии. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров, в свою очередь, отметил, что данная ситуация находится "за гранью добра и зла".

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