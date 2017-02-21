наверх
21.02.201722:44
Курсы валют НБУ
  • EUR28.69- 0.09
  • USD27.03- 0.00
Рубрики
Ещё
    Политика

    Киев был против заявления председателя СБ ООН о смерти Чуркина - Климкин

    (обновлено: )977117
    По словам главы внешнеполитического ведомства Украины, Киев не собирается придерживаться в отношении кончины Чуркина позиции "о мертвых либо хорошо, либо ничего".
    Павел Климкин. Архивное фото
    УНИАН

    КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подтвердил, что Киев был против заявления председателя СБ ООН о смерти российского постпреда Виталия Чуркина.

    Постпред Украины при ООН о смерти Чуркина. Видео
    Канал "Громадське ТВ" на Youtube
    Постпред Украины при ООН о смерти Чуркина

    "Наш представитель в ООН господин Ельченко выразил свои соболезнования, а также объявил минуту молчания. Конечно, мы бы хотели выразить соболезнования его (Чуркина) семье, родственникам, ему как человеку. Но мы не считаем, что председательское заявление в сравнении с пресс-релизом, который мы выпустили, было бы правильным", — сказал Климкин журналистам в ООН. "Мы выпустили фактическое заявление, это также позиция Совета Безопасности", — добавил Климкин.

    По словам Климкина, Украина не собирается придерживаться в отношении кончины Чуркина позиции "о мертвых либо хорошо, либо ничего".

    "Как я говорил, у нас фундаментальные разногласия в политических позициях и в том, как он (Чуркин — Ред.) представлял свою позицию. Но это не отводит нас от пути настолько, чтобы не выразить человеческие соболезнования", — заявил Климкин.

    Читайте также: Скончался постпред РФ в ООН Виталий Чуркин

    Постпред РФ при ООН Чуркин скончался накануне в Нью-Йорке, во вторник, 21 февраля, ему исполнилось бы 65 лет. Украина, председательствующая в Совете Безопасности ООН, заблокировала предложение РФ принять официальное заявление председателя Совбеза в связи с кончиной Чуркина, ограничившись устным соболезнованием семье и правительству РФ. В МИД Украины пояснили, что российская делегация в Совбезе ООН хотела, чтобы председатель Владимир Ельченко принял проект политического заявления о скоропостижной смерти Чуркина, однако в итоге СБ ООН ограничился традиционным в таких случаях заявлением для прессы.

    Украина председательствует в СБ ООН в феврале текущего года.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Самое читаемое
    • Читаемое
    • За сутки
    Темы дня
    Дмитрий Фирташ после заседания суда в Вене
    Дело Фирташа. Задержание и экстрадиция
    Андрей Золотарев. Архивное фото
    Блокада Донбасса и ЧП в энергетике
    Генсекретарь ОБСЕ Ламберто Заньер
    Признание РФ паспортов ЛДНР, новые обстрелы
    Андрей Артеменко. Архивное фото
    План Артеменко. "Коррупция Порошенко" и санкции против РФ