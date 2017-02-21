Киев был против заявления председателя СБ ООН о смерти Чуркина - Климкин

КИЕВ, 21 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин подтвердил, что Киев был против заявления председателя СБ ООН о смерти российского постпреда Виталия Чуркина.

"Наш представитель в ООН господин Ельченко выразил свои соболезнования, а также объявил минуту молчания. Конечно, мы бы хотели выразить соболезнования его (Чуркина) семье, родственникам, ему как человеку. Но мы не считаем, что председательское заявление в сравнении с пресс-релизом, который мы выпустили, было бы правильным", — сказал Климкин журналистам в ООН. "Мы выпустили фактическое заявление, это также позиция Совета Безопасности", — добавил Климкин.

По словам Климкина, Украина не собирается придерживаться в отношении кончины Чуркина позиции "о мертвых либо хорошо, либо ничего".

"Как я говорил, у нас фундаментальные разногласия в политических позициях и в том, как он (Чуркин — Ред.) представлял свою позицию. Но это не отводит нас от пути настолько, чтобы не выразить человеческие соболезнования", — заявил Климкин.

Читайте также: Скончался постпред РФ в ООН Виталий Чуркин

Постпред РФ при ООН Чуркин скончался накануне в Нью-Йорке, во вторник, 21 февраля, ему исполнилось бы 65 лет. Украина, председательствующая в Совете Безопасности ООН, заблокировала предложение РФ принять официальное заявление председателя Совбеза в связи с кончиной Чуркина, ограничившись устным соболезнованием семье и правительству РФ. В МИД Украины пояснили, что российская делегация в Совбезе ООН хотела, чтобы председатель Владимир Ельченко принял проект политического заявления о скоропостижной смерти Чуркина, однако в итоге СБ ООН ограничился традиционным в таких случаях заявлением для прессы.

Украина председательствует в СБ ООН в феврале текущего года.