МИД РФ об идее лишения права вето в СБ: пусть Киев наведет порядок у себя

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Украине прежде, чем предлагать лишить РФ права вето в СБ ООН, нужно навести сначала порядок у себя дома, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин предложил лишить Россию права вето в Совбезе ООН. Он напомнил о третьем параграфе 27 статьи Устава ООН, согласно которому "сторона, которая участвует в спорном вопросе, должна воздержаться от голосования при принятии решения". По его словам, этот пункт игнорируют, что неприемлемо.

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"Что касается заявления господина (главы МИД Украины Павла — Ред.) Климкина о желании, стремлении или предложении лишить Россию права вето в Совете Безопасности ООН, то хочется ответить ему одним советом: сначала нужно навести порядок у себя дома, там все наладить, а потом уже браться за улучшение работы международных механизмов", — сказала она на брифинге в среду.

По словам российского дипломата, "пока международные механизмы без господина Климкина и так работают неплохо".

"Поэтому нужно сфокусироваться министру иностранных дел Украины на делах у себя дома. Как только там будут решены те проблемы, которыми сейчас вынуждено заниматься все международное сообщество, тогда его мнение можно будет заслушать и по другим вопросам", — сказала она.

Напомним, в понедельник, 20 февраля, в Нью-Йорке скончался постпред РФ при ООН Виталий Чуркин. Во вторник, 21 февраля, ему исполнилось бы 65 лет.