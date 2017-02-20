Климкин во вторник примет участие в дебатах Совбеза ООН

КИЕВ, 20 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин во вторник примет участие в дебатах Совета Безопасности ООН по проблематике конфликтов в Европе, сообщила в понедельник пресс-служба ведомства.

"Министр иностранных дел Украины Павел Климкин 21 февраля будет находиться в Нью-Йорке для участия в открытых дебатах Совета Безопасности ООН по проблематике конфликтов в Европе", — говорится в сообщении.

Указывается, что с брифингами на эту тему выступят Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Генеральный секретарь ОБСЕ Ламберто Дзаньер и Генеральный секретарь Европейской службы внешней деятельности Хельга Шмид.

Согласно сообщению, Климкин также проведет ряд двусторонних встреч и примет участие в политологическом мероприятии американского Совета по международным отношениям на тему "НАТО, ЕС и будущее европейской безопасности".