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    Общество

    В социальных сетях высмеяли костюм Климкина

    Тема:

    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу (55)

    (обновлено: )30731
    ​Пользователи соцсетей сравнили пиджак главы МИД Украины Павла Климкина с костюмом экс-главы Одесской областной государственной администрации Михаила Саакашвили.
    Министерская встреча нормандской четверки (Германия, Россия, Украина и Франция)
    @RussianCode

    КИЕВ, 20 фев  – РИА Новости Украина. В социальных сетях высмеивают костюм главы МИД Украины Павла Климкина на фото "нормандской четверки" на Мюнхенской конференции.

    Снимок был сделан 18 февраля после встречи "нормандской четверки" в Мюнхене.

    ​Пользователи соцсетей сравнили пиджак дипломата с костюмом экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили.

    Министерская встреча "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) прошла в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности и длилась около часа. В переговорах принимали участие руководители внешнеполитических ведомств четырех стран: Павел Климкин, Сергей Лавров, Зигмар Габриэль, Жан-Марк Эйро.

    Главной темой было очередное обострение в Донбассе и реализация минских договоренностей.

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