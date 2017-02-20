В социальных сетях высмеяли костюм Климкина

КИЕВ, 20 фев – РИА Новости Украина. В социальных сетях высмеивают костюм главы МИД Украины Павла Климкина на фото "нормандской четверки" на Мюнхенской конференции.

Снимок был сделан 18 февраля после встречи "нормандской четверки" в Мюнхене.

​Пользователи соцсетей сравнили пиджак дипломата с костюмом экс-главы Одесской облгосадминистрации Михаила Саакашвили.

Министерская встреча "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) прошла в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности и длилась около часа. В переговорах принимали участие руководители внешнеполитических ведомств четырех стран: Павел Климкин, Сергей Лавров, Зигмар Габриэль, Жан-Марк Эйро.

Главной темой было очередное обострение в Донбассе и реализация минских договоренностей.