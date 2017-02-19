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    Политика

    Климкин предложил встречу военных представителей в "нормандском формате"

    Тема:

    Мюнхен. "Нормандские переговоры" по Донбассу (47)

    (обновлено: )51103
    По словам Климкина, в ходе встречи в субботу в Мюнхене обсуждалось прекращение огня в Донбассе, а также вопросы безопасности и освобождения пленных.
    Павел Климкин в Мюнхене
    twitter.com/mfa_ukraine

    КИЕВ, 18 фев — РИА Новости Украина. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин в субботу в ходе встречи глав МИД "нормандской четверки" в Мюнхене предложил провести встречу на уровне военных представителей.

    Глава комитета по вооруженным силам сената США Джон Маккейн и президент Украины Петр Порошенко (слева направо на втором плане) на 53-й Мюнхенской конференции по безопасности
    РИА Новости | Перейти в фотобанк
    Пенс, Столтенберг, Дуда, Маккейн: встречи Порошенко в Мюнхене

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    По его словам, в ходе встречи обсуждалось прекращение огня в Донбассе, а также вопросы безопасности и освобождения пленных.

    "Я также предложил, чтобы в рамках "нормандского формата" встретились и военные представители, чтобы они, наконец, посмотрели, что происходит в деталях", — сказал Климкин журналистам в Мюнхене в субботу.

    По словам главы МИД ФРГ Зигмара Габриэля, новая встреча в "нормандском формате" должна пройти в ближайшие недели.

    Министерская встреча "нормандской четверки" (Германия, Россия, Украина и Франция) прошла в субботу на полях Мюнхенской конференции по безопасности и длилась около часа. В переговорах принимали участие руководители внешнеполитических ведомств четырех стран: Павел Климкин, Сергей Лавров, Зигмар Габриэль, Жан-Марк Эйро.

    Главной темой было очередное обострение в Донбассе и реализация минских договоренностей.

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