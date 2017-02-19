Максакова заявила, что в Украине у нее есть возможности для преподавания

КИЕВ, 19 фев — РИА Новости. Экс-депутат Госдумы РФ оперная певица Мария Максакова заявила, что на Украине у нее есть все возможности продолжить преподавательскую и профессиональную деятельность.

"Во-первых, схожее законодательство, во-вторых, один язык, ментальность и многие вещи, которые дают возможность здесь мне прекрасно продолжить как педагогическую, так и любую другую профессиональную деятельность", — сказала Максакова в интервью программе "Центральное телевидение" на НТВ.

Ранее в московской Академии имени Гнесиных РИА Новости сообщили, что певица Максакова еще числится преподавателем в Гнесинке, но в скором времени вопрос с ее увольнением будет решен. При этом художественный руководитель театра "Геликон-Опера" Дмитрий Бертман заявил, что Максакова остается приглашенной солисткой театра.

В минувшем году экс-депутат ГД РФ Денис Вороненков вместе с женой, также экс-депутатом Госдумы Марией Максаковой, переехал в Украину и получил там гражданство. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что Вороненков дал показания ГПУ против экс-президента Виктора Януковича по делу о государственной измене.