Кортеж президента Южной Осетии попал в ДТП

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Кортеж с президентом Южной Осетии Леонидом Тибиловым попал в аварию на трассе Цхинвал-Знаур, никто из находившихся в машинах серьезно не пострадал, сообщило в субботу агентство Sputnik Южная Осетия со ссылкой на пресс-секретаря главы государства Гану Яновскую.

"ДТП произошло сегодня во второй половине дня в районе села Ногкау. В результате аварии никто серьезно не пострадал, а президенту даже не потребовалась медицинская помощь", — приводит агентство слова Яновской.

Пресс-секретарь добавила, что в настоящее время Тибилов находится дома, его самочувствие нормальное.

Напомним, ДТП с участием кортежа премьера Польши произошло в Освенциме вечером в пятницу. По последним данным полиции, виновником аварии, вероятно, стал водитель машины, который, перестраиваясь в левый ряд, столкнулся с кортежем. В результате автомобиль, в котором находилась Шидло, съехал на обочину и врезался в дерево, получив серьезные повреждения.