Россия хочет видеть более активную роль Лондона в Украине - посол РФ

КИЕВ, 11 фев — РИА Новости Украина. Россия хотела бы видеть более конструктивную роль Лондона в Украине и более активное его участие в борьбе с терроризмом и гуманитарных миссиях в странах Ближнего Востока, заявил в пятницу посол России в Великобритании Александр Яковенко.

"Мы, конечно, хотим видеть более конструктивную роль Великобритании на Украине", — заявил Яковенко в эфире телеканала "Россия-24".

Посол также подчеркнул, что для России важно "проводить политическую роль в отношении Великобритании, здесь, конечно главную роль играют ключевые вопросы внешней политики РФ".

"То, что мы относим к больным вопросам, с англичанами это, прежде всего, ближневосточное урегулирование, мы хотим, чтобы британцы изменили свою позицию и подключились, наконец, к борьбе с терроризмом в этой части света. Хотим, чтобы они активнее участвовали в гуманитарных операциях, много было очень разговоров по поводу Алеппо, а как сегодня нужно там помогать, то британцев, к сожалению, не видно", — заявил Яковенко.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.