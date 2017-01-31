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    Украина и Британия договорились о дальнейших контактах

    (обновлено: )3901
    Глава МИД Павел Климкин сообщил, что он во время телефонного разговора с Борисом Джонсоном он поблагодарил его за поддержку Украины и договорился о дальнейших контактах.
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    Флаг Великобритании
    FREDERICK FLORIN / AFP

    КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин во время телефонного разговора с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном обсудили ситуацию в Украине.

    Флаг Великобритании
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    Дипломаты также договорились о дальнейших контактах.

    "Во время телефонного разговора с Борисом Джонсоном поблагодарил за поддержку Украины и договорились о дальнейших контактах", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

    По словам Климкина, стороны также договорились о "совместных шагах".

    Напомним, в конце прошлого года Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон объявил о продлении программы подготовки украинских военных еще на год.

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