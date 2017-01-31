Украина и Британия договорились о дальнейших контактах

1 / 2 FREDERICK FLORIN / AFP REUTERS Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 31 янв — РИА Новости Украина. Глава МИД Украины Павел Климкин во время телефонного разговора с главой МИД Великобритании Борисом Джонсоном обсудили ситуацию в Украине.

Дипломаты также договорились о дальнейших контактах.

"Во время телефонного разговора с Борисом Джонсоном поблагодарил за поддержку Украины и договорились о дальнейших контактах", — написал Климкин в своем микроблоге в Twitter.

По словам Климкина, стороны также договорились о "совместных шагах".

Напомним, в конце прошлого года Министр обороны Великобритании Майкл Фэллон объявил о продлении программы подготовки украинских военных еще на год.