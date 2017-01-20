Впервые за 10 лет британский военный корабль зайдет в украинский порт

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. В 2017 году впервые за последние десять лет британский военный корабль зайдет в порт в Одессе. Об этом заявил глава министерства обороны Великобритании Майкл Фэллон.

"В течение этого года планируется заход в порт Одессы британского эсминца. Это будет первый за последние десять лет визит в Украину корабля Великобритании", — цитирует слова Фэллона пресс-служба Минобороны Украины.

Как отметили в пресс-службе, Фэллон сообщил о расширении сотрудничества между военно-морскими силами двух стран, в том числе обмене визитами высшего командования ВМС. "Великобритания остается преданной делу помощи Украине на пути к защите территориальной целостности и суверенитета", — заявил глава Минобороны страны.

Фэллон в пятницу прибыл с официальным визитом в Киев, где провел встречу с секретарем Совета национальной безопасности и обороны Украины Александром Турчиновым и министром обороны Степаном Полтораком.

Согласно сообщению, во время встречи с Полтораком стороны обсудили реализацию всех совместных проектов и приняли решение о расширении нескольких из них. В частности, речь идет о проекте привлечения инструкторов из Великобритании к подготовке украинских военнослужащих. Принято решение о продлении программы подготовки с апреля 2017 года до марта 2018 года.

В 2017 году отмечается 25 лет установления дипломатических отношений между Украиной и Великобританией.