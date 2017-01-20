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    В Киеве в пятницу встретятся министры обороны Украины и Великобритании

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    Как отмечается, в рамках официального визита в Украину делегации Министерства обороны Великобритании, в Киеве Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак проведет встречу с Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Майклом Фэллоном.
    Министр обороны Украины Степан Полторак и министр обороны Великобритании Майкл Фэллон
    Министерство обороны Украины

    КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Министр обороны Степан Полторак в пятницу, 20 января, проведет в Киеве встречу с коллегой из Великобритании Майклом Фэллоном, сообщила пресс-служба Минобороны.

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    "20 января, в рамках официального визита в Украину делегации Министерства обороны Великобритании, в Киеве Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак проведет встречу с Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Майклом Фэллоном", – говорится в сообщении.

    Пройдут также переговоры делегаций оборонных ведомств двух стран, по итогам которых главы делегаций подпишут совместное заявление.

    Кроме того, предусмотрен подход Полторака и Фэллона к прессе.

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