В Киеве в пятницу встретятся министры обороны Украины и Великобритании

КИЕВ, 20 янв — РИА Новости Украина. Министр обороны Степан Полторак в пятницу, 20 января, проведет в Киеве встречу с коллегой из Великобритании Майклом Фэллоном, сообщила пресс-служба Минобороны.

Смотрите также: Полторак: размер "боевой" надбавки за участие в АТО увеличится

"20 января, в рамках официального визита в Украину делегации Министерства обороны Великобритании, в Киеве Министр обороны Украины генерал армии Украины Степан Полторак проведет встречу с Государственным секретарем по вопросам обороны Великобритании Майклом Фэллоном", – говорится в сообщении.

Пройдут также переговоры делегаций оборонных ведомств двух стран, по итогам которых главы делегаций подпишут совместное заявление.

Кроме того, предусмотрен подход Полторака и Фэллона к прессе.