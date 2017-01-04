Полторак: ополченцы за год 16 тыс раз нарушили перемирие

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Министр обороны Украины Степан Полторак заявил, что ополченцы за 2016 год более 16 тысяч раз нарушили перемирие в зоне АТО в Донбассе.

По его словам, в 2016 году в зоне военной операции была постоянно достаточно напряженная и тяжелая обстановка.

"Они грубо нарушали минские соглашения, только в этом году (2016 году – ред.) более 16 тысяч раз они нарушили режим тишины", — сказал министр в интервью "5 каналу".

Он утверждает, что ополченцы сосредоточили в Донбассе около 600 танков, 1,3 тысячи боевых машин, 760 артиллерийских систем, 300 систем залпового огня. Также, по его словам, в 2016 году в Донбассе погибли 211 военных, еще 1,5 тысячи были ранены.

Полторак отметил, что в 2016 году удалось прекратить огонь на двух направлениях – Золотое и Петровское — где были разведены войска. "До сегодняшнего дня режим тишины тут соблюдается", — сказал министр.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.