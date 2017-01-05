Полторак: военные будут получать надбавки за участие в АТО

КИЕВ, 5 янв — РИА Новости Украина. С 1 января военнослужащие, которые находятся на первой линии соприкосновения, будут получать надбавки в размере шести тысяч гривен, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"С 1 января президент Украины принял решение и мы значительно повышаем надбавки за участие в Антитеррористической операции. Так ранее военнослужащий, который находится в районе столкновения, дополнительно получал 4 тыс. гривен, а с 1 января он будет получать 6 тыс. гривен. Военнослужащий, который находится не на линии столкновения, но в зоне проведения антитеррористической операции, получал 1,2 тыс. гривен, сейчас он будет получать вдвое больше – 2,4 тыс. гривен", — сказал Поторак в эфире "5 канала".

По словам министра, в дальнейшем также планируется поэтапно увеличивать денежное содержание военных специальностей, которые есть в Вооруженных силах.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.