Полторак: взятие позиций на Светлодарской дуге уменьшило число обстрелов

КИЕВ, 4 янв — РИА Новости Украина. Украинские военные во время контратаки в районе Светлодарской дуги заняли важные высоты, что дает возможность уменьшить количество обстрелов на этом направлении, заявил министр обороны Украины Степан Полторак.

"Очень тяжелая ситуация в течение этого года – это Светлодарская дуга. Здесь я хотел бы сказать, что военные ВСУ профессионально выполнили задачи, которые были поставлены перед ними", — заявил Полторак в интервью "5 каналу".

Он отметил, что ВСУ способны реагировать на действия противника.

"Светлодарская дуга – это один из примеров, когда мы были вынуждены реагировать на движение террористических группировок вперед на занятие ими важных высот, и те штурмовые действия, которые начались со стороны террористических группировок, получили достойный ответ, и уже практически на плечах наступающих группировок мы заняли как раз те высоты и важные позиции – опорные пункты, которые дают нам возможность значительно уменьшить количество обстрелов на том направлении и уменьшить риски обхода наших подразделений, и захват объектов в "серой зоне", — добавил Полторак.

В то же время он подчеркнул, что Вооруженные силы Украины не нарушили минские договоренности, взяв под контроль новые позиции в районе Светлодарской дуги, поскольку, согласно договоренностям, эта территория и так должна находится под контролем Киева.

Боевые действия на востоке Украины начались в середине апреля 2014 года. В новом докладе Управления по координации гуманитарных вопросов ООН за период с середины августа по середину ноября 2016 года говорится, что число погибших по состоянию на середину декабря составляет 10056 человек. Еще порядка 22 800 человек ранены.

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В феврале исполнился год со дня проведения встречи "нормандской четверки" в Минске по урегулированию кризиса в Украине. По итогам длившихся 16 часов переговоров лидерами Украины, Германии, Франции и РФ был подписан документ о мерах, направленных на имплементацию минских договоренностей ("Минск-2"). С 1 сентября 2015 года в Донбассе вступило в силу очередное перемирие. В конце сентября того же года было подписано соглашение об отводе вооружений калибром 100 и более миллиметров и танков от линии соприкосновения. Этот процесс завершился 12 ноября.

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Очередной режим прекращения огня вступил в силу в полночь 24 декабря 2016 года, однако конфликтующие стороны и дальше продолжают обвинять друг друга в нарушении перемирия.