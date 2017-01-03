Полторак: мы были готовы к удару РФ во время учений вблизи Крыма

КИЕВ, 3 янв — РИА Новости Украина. Украина была готова к удару со стороны РФ и отрабатывала такой вариант во время ракетных стрельб вблизи Крыма, которые состоялись 1-2 декабря, заявил министр обороны Степан Полторак.

Учения с ракетными стрельбами на юге Украины стартовали в четверг, 1 декабря. Военные проводят контрольно-летные испытания управляемых зенитных ракет средней дальности — С-300. Ближайшая точка приближения к воздушному пространству Крыма в ходе учений со стрельбами составляет не меньше 30 километров. В пятницу, 2 декабря, начальник Генерального штаба Вооруженных сил Украины Виктор Муженко заявил об успешном завершении контрольно-летных испытаний зенитных управляемых ракет на юге Украины.

"Конечно, Российская Федерация нервничала, нас запугивали ответом, нас запугивали тем, что будет нанесен ракетный удар по пусковым установкам, по нашим позициям. Кстати, мы к этому тоже были готовы, мы такой вариант тоже отрабатывали. Но это (ракетные стрельбы – Ред.) наше дело – это дело независимой Украины и Вооруженных сил проводить учения на своей территории. Не нарушая ни одного международного договора и проверяя готовность нашей системы ПВО", — заявил Полторак в интервью "5 каналу".

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"Конечно, РФ нервничала, потому что военные, которые проходят службу в вооруженных силах РФ, ВВС РФ в первую очередь понимают, что при готовности системы ПВО Украины они не будут настолько уверены в безнаказанности своих действий, если им такая задача будет поставлена на территории Украины", — добавил министр.

Как сообщалось, в связи с проведением стрельб вблизи Крыма воздушные зоны над данными территориями были объявлены Киевом опасными для полетов. Позже украинская сторона установила новые опасные зоны — над нейтральными водами Черного моря к юго-западу и юго-востоку от полуострова Крым.

Росавиация отмечала, что Украина не согласовала свои действия с авиационными властями РФ и потребовала от украинской стороны незамедлительной отмены выпущенных уведомлений. При этом ведомство подчеркивало, что полетам над Крымом ничего не угрожает, воздушное пространство над полуостровом закрыто не будет, безопасность полетов российских авиакомпаний гарантирована. В Минобороны Украины в свою очередь заявили, что не намерены отказываться от планов проведения учений с ракетными стрельбами у Крыма, так как проводят их в своем воздушном пространстве.

МИД Украины позже подтвердил получение угроз от РФ в преддверии ракетных стрельб.