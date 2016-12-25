В Счастье передали тела погибших на Светлодарской дуге военных

КИЕВ, 25 дек — РИА Новости Украина. В Счастье передали тела погибших в боях на Светлодарской дуге украинских военных, которые произошли 18 декабря. Об этом сообщил Михаил Котилевский, координатор поискового проекта "Эвакуация 200" в комментарии каналу "112 Украина".

В частности, украинская сторона получила тела двух бойцов и передала ополченцам также два тела.

"Тела ребят доставили в ближайшее бюро судебно-медицинской экспертизы, там их опознают военные. При телах нет документов, и мы сможем констатировать, кто это, только после", — заявил Котилевский.

Во второй половине дня тела будут доставлены в судебно-медицинскую экспертизу города Днепр, и завтра там специалисты проведут соответствующие экспертизу. После этого тела погибших передадут родственникам для похорон.

Ранее командир батальона "Донбасс-Украина" Вячеслав Власенко сообщал, что населенный пункт Новолуганское, расположенный в районе Светлодарской дуги, перешел под контроль Вооруженных сил Украины.